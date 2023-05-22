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В Минпросвещения поддержали идею участия детей младше 14 лет в программе «Пушкинская карта»

Общество
В Минпросвещения поддержали идею участия детей младше 14 лет в программе «Пушкинская карта»

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов одобрил идею об участии детей младше 14 лет в проекте «Пушкинская карта».

Этот вопрос ведомство рассмотрит с Минкультуры, где была разработана программа, заявил политик на площадке Форума школьных театров. Просьбу о снижении возраста участников проекта озвучила одна из педагогов во время открытия мероприятия.

«Я не исключаю, что сама идея-то правильная. Давайте мы с министерством культуры по крайней мере проработаем, поймем, в чем ограничения, это их проект ("Пушкинская карта". — Прим. ред.)», — ответил Кравцов.

Ранее RT сообщал о заключении под стражу бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой. Экс-чиновницу обвиняют в хищении более 200 миллионов рублей во время работы над проектом «Пушкинская карта».
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