Ливийский парламентарий исключил проведение выборов в присутствии ПНЕ

Тобрук, 22 мая. Член Палаты представителей Ливии Эссам аль-Джухани исключил проведение избирательного процесса в стране в присутствии главы утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы в Триполи, пишут арабские СМИ.
Аль-Джухани сказал, что для проведения выборов требуется создание нового правительства, которое будет наблюдать за ходом голосования.
«На данный момент существует раскол во взглядах на формирование нового исполнительного органа. Оно связано с внутренними и внешними центрами влияния, где партии выдвигают необходимость создания нового аппарата, в то время как другие выдвигают реабилитацию нынешнего и внесение в него изменений. Единого мнения пока нет», — указал он.
Парламентарий добавил, что в настоящий момент нельзя говорить о проведении выборов в рамках Миссии ООН из-за отсутствия логичной дорожной карты.
«Сценарий, которого можно ожидать, — это формирование нового комитета по выбору нового правительства, которое продлится два или три года, что означает повторную переработку ситуации», — сказал Аль-Джухани.
Ранее Палата представителей Ливии выступила против вмешательства Миссии ООН в избирательный процесс страны.