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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй намерен посетить Россию в конце мая

Политика
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй намерен посетить Россию в конце мая

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Россию в конце текущей недели. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических структурах.

Как стало известно, цель визита — участие в консультациях по урегулированию украинского конфликта. Тот же вопрос дипломат намерен обсудить с коллегами из ряда европейских государств, включая Германию и Францию.

«Ожидаем к концу недели», — отметил собеседник агентства, комментируя организацию переговоров в Москве.

При этом 16–17 мая Ли Хуэй посетил Киев. В ходе рабочей поездки он указал на отсутствие какого-либо универсального метода для стабилизации обстановки в Донбассе.

Ранее сообщалось, что главу правительства Украины Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку. Местные журналисты пророчат этот пост министру цифровой трансформации страны Михаилу Федорову.
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