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Невоспитанный грубиян: эксперт Джаралла оценил поведение Зеленского, который не пришел на встречу с президентом Бразилии

Политика
Невоспитанный грубиян: эксперт Джаралла оценил поведение Зеленского, который не пришел на встречу с президентом Бразилии

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была состояться в рамках саммита G7 в Хиросиме. Об этом сообщает портал G1.

«В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча... Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться... Зеленский взрослый и знает, что делает», — рассказал Лула.
Невоспитанный грубиян: эксперт Джаралла оценил поведение Зеленского, который не пришел на встречу с президентом Бразилии

Бразилия стала одной из тех стран, которые не оказывают военную помощь Украине. Судя по всему, это и стало причиной пренебрежительного отношения со стороны украинского лидера.

Президент Бразилии смог лично удостовериться в правильности своего решения относительно ситуации на Украине. Такое мнение выразил политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом ФАН.

«Хамство – уже традиционная черта украинской политики. И хотя некоторые списывают это на особые условия, очевидно, что это просто обнаглевшие в своей безнаказанности шавки. Бразильский президент является заметной фигурой в мировой политике. Его позиция по отношению к конфликту на Украине хотя и неоднозначна, но взвешенная и продуманная. Достаточно заметить, какое было внимание и обсуждение его предложений по урегулированию», – считает Владимир Джаралла.

Однако, по мнению собеседника ФАН, было одно слабое место. Президент Бразилии исходит из того, что украинские политики самостоятельны в своих действиях, а это, очевидно, не так.

«Кровавый клоун в грязной майке Зеленский даже в мыслях не допускает не послушаться своих истинных хозяев – американцев и европейцев. А вот по отношению к высшим руководителям других стран он способен быть невоспитанным грубияном. Но в этом инциденте есть польза – президент Бразилии смог сам убедиться в реальном уровне украинских политиков. И понять, в итоге, что позиция России по отношению к ним, верна», – заключил Джаралла.

Ранее ФАН писал, что турне президента Зеленского по Европе может обернуться поставкой истребителей Украине.
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