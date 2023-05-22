В Ленобласти вандалы разрушили три могилы на местном кладбище

Кладбище в Ленобласти осквернили несколько вандалов. Неизвестные повредили надгробия и оградки на трех могилах.
Об инциденте ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. По данным профильных сотрудников, беспорядки происходили на территории Озерковского кладбища во Всеволожском районе.
В полицию обратилась местная жительница. Она пришла на захоронение и заметила разрушения. После себя недоброжелатели оставили повреждения на оградках и могильных камнях. Всего пострадали три участка.
На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Полиция устанавливает личности предполагаемых нарушителей.
Ранее стали известны подробности инцидента с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. Сообщается, что злоумышленник связан со Службой безопасности Украины.