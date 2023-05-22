Житель Тверской области до смерти избил любовницу деревянной скалкой

По версии следствия, 38-летний житель Калининского района региона, находясь в состоянии изрядного подпития, внезапно крепко осерчал на свою сожительницу. В ходе вспыхнувшей горячей перебранки он несколько раз сильно ударил потерпевшую скалкой по голове, сообщает «Тверской проспект».