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Житель Тверской области до смерти избил любовницу деревянной скалкой

Общество
Житель Тверской области до смерти избил любовницу деревянной скалкой

Сотрудники СУ СК России по Тверской области расследуют убийство женщины в Лихославле.

По версии следствия, 38-летний житель Калининского района региона, находясь в состоянии изрядного подпития, внезапно крепко осерчал на свою сожительницу. В ходе вспыхнувшей горячей перебранки он несколько раз сильно ударил потерпевшую скалкой по голове, сообщает «Тверской проспект».

Женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, но спустя 10 дней скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело. Продолжаются необходимые следственные мероприятия с целью пополнения доказательственной базы.
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