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Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками, которые отвечают за свои слова

Политика
Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками, которые отвечают за свои слова

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган являются очень серьезными политическими деятелями, которым не свойственен популизм. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь, главы государств всегда отвечают за свои слова. Более того, они решают «конкретные и субстантивные» ради развития двусторонних отношений.

«Путин и Эрдоган — это очень серьезные политические деятели, с огромным политическим опытом, которым не свойственны популистские приемы», — подчеркнул Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов об особом характере отношений между лидерами двух стран. В конце представитель Кремля отметил важность деятельности президентов для народов России и Турции.

Ранее стало известно, что в настоящее время идет проработка вариантов переподключения Россельхозбанка к финансовой системе SWIFT. При этом Анкара совместно с ООН оказывают содействие в рамках переговоров.
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