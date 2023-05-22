Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками, которые отвечают за свои слова

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган являются очень серьезными политическими деятелями, которым не свойственен популизм. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил пресс-секретарь, главы государств всегда отвечают за свои слова. Более того, они решают «конкретные и субстантивные» ради развития двусторонних отношений.
«Путин и Эрдоган — это очень серьезные политические деятели, с огромным политическим опытом, которым не свойственны популистские приемы», — подчеркнул Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов об особом характере отношений между лидерами двух стран. В конце представитель Кремля отметил важность деятельности президентов для народов России и Турции.
Ранее стало известно, что в настоящее время идет проработка вариантов переподключения Россельхозбанка к финансовой системе SWIFT. При этом Анкара совместно с ООН оказывают содействие в рамках переговоров.