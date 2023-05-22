Владимир Корнилов назвал риски запрета на передвижение польских фур по территории России

Он также напомнил о помощи СССР в восстановлении Польши после Второй мировой войны. По его словам, правильно будет запретить Польше наживаться на России, и прекратить проезд польских фур по территории РФ. С тем, чтобы они перегружали товары на российские грузовики, и россияне зарабатывали на их транспортировке. Володин указал, что ущерб Польши в этом случае может составить порядка 8,5 миллиардов евро, пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.