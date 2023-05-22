Владимир Корнилов назвал риски запрета на передвижение польских фур по территории России

Совет Госдумы обсудит ответные меры на антироссийскую политику Варшавы, включая запрет на передвижение польских фур по территории России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как считает российский политолог Владимир Корнилов, эта мера может стать «палкой о двух концах», способной ударить по нам самим.
22 мая Совет Госдумы рассмотрит запрет на проезд польских фур через территорию России — в ответ на политику Варшавы по отношению к Москве. Как сообщил спикер думы Вячеслав Володин, Польша «предала историческую память», забыв, что «что ее освобождение от фашистских захватчиков далось советскому народу дорогой ценой. Он напомнил, что власти этой страны сносят памятники советским солдатам, закрывают русские школы и воруют российскую собственность.
Он также напомнил о помощи СССР в восстановлении Польши после Второй мировой войны. По его словам, правильно будет запретить Польше наживаться на России, и прекратить проезд польских фур по территории РФ. С тем, чтобы они перегружали товары на российские грузовики, и россияне зарабатывали на их транспортировке. Володин указал, что ущерб Польши в этом случае может составить порядка 8,5 миллиардов евро, пострадают или обанкротятся около двух тысяч польских транспортных компаний, в штате которых работают более 20 тысяч водителей.
Он также подчеркнул, что Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории, и возместить России стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы — в размере 750 миллиардов долларов. Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве.
Как считает российский политолог, международный обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, наша страна вправе требовать с Польши и гораздо большую сумму компенсаций.
«На месте Володина я бы, конечно, потребовал с Польши не 750 миллиардов долларов, а все два триллиона. Тут вообще можно спорить о цифрах, и требовать от Варшавы даже три триллиона долларов было бы, на мой взгляд, вполне справедливо. При этом все понимают, что взять что-либо реальное с поляков все равно не получится, но требовать-то этого никто не мешает! В конце концов, они сами ото всех требуют репараций за «ущерб, понесенный в ходе Второй Мировой войны». Почему же мы не можем выдвигать аналогичные требования?» — задался вопросом политолог.
Запрет на въезд в Россию польских фур аналитик назвал адекватным ответом на все те притеснения, которые Польша в последнее время творила в отношении российских структур.
«С одной стороны, мы давно уже должны были отреагировать на любые ограничения, связанные с перевозкой российских товаров или работой наших перевозчиков. Потому что поляки понимают только такой язык, — указа Корнилов. — Другое дело, что, если мы полностью закроем польским автомобилистам и фурам въезд на нашу территорию, то этот запрет распространится и на территорию Белоруссии. И в этом случае наше Союзное государство полностью лишится грузового автотранзита в Европу через Польшу. При том, что других путей грузового транзита в ЕС у нас, в общем-то, и нет. А значит, тысячи российских и белорусских воителей фур также лишатся работы, а грузопоток, и так серьезно сократившийся, почти иссякнет».
По мнению аналитика, при выработке каких-то ответных мер нашим политикам нужно тщательно рассчитывать последствия таких шагов.
«Ну, хорошо, в этот раз мы покажем полякам «кузькину мать», и получим в ответ запрет транзита по Польше для своего транспорта. Тут стоит подсчитать — кому это будет более невыгодно? Думаю, эта мера — даже не «палка о двух концах», а реальная дубина, которая рикошетом может экономически ударить нас наотмашь», — резюмировал эксперт Корнилов.
Ранее инициативу запретить грузовикам из Польши проезд через территорию РФ ранее направил в Правительство глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Он предложил внести изменения в постановление № 1728 («Об осуществлении международных автомобильных перевозок грузов»). Ограничения, по его замыслу, должны вступить в силу 1 июня. Запрет Москвичев предлагал ввести в ответ на «захват» школы при посольстве РФ в Польше. 29 апреля на территорию школы при посольстве РФ в Варшаве пришли полицейские и представители мэрии. Они потребовали от сотрудников школы покинуть здание до вечера, требование было выполнено. МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал «жесткую ответную реакцию».