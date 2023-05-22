Россия работает над отменой виз с африканскими странами

Москва, 22 мая. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что власти РФ планируют ввести безвизовый режим с африканскими государствами.
Руководство страны уже проделало большую работу в этом направлении, сообщил дипломат в кулуарах международного экономического форума «Россия — Исламский мир».
«Мы намерены отказаться от визового режима, потому что это важно как для туризма, так и для бизнеса», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия планирует возобновить прямое авиасообщение со многими африканскими странами. Это станет еще одним шагом к расширению сотрудничества с Черным континентом.
Позднее Россия и Танзания начали переговоры по поводу заключения нового двустороннего соглашения, которое поспособствует увеличению туристического потока. Посол РФ в республике Андрей Аветисян рассказал, что для начала стороны собираются запустить чартерные рейсы, а потом наладить коммерческие регулярные.