В парламенте Грузии объяснили нежелание вводить визовый режим для россиян

Введение Тбилиси визового режима с Россией или запрет на перелеты могут вызвать ответные шаги Москвы, что противоречит задачам правительства Грузии, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
Политик подчеркнул, что правительство отвечает за экономическое благосостояние республики и не может допустить ухудшения грузино-российских отношений.
«Любая санкция, введение виз, запрет полетов, закрытие воздушного пространства и так далее, подразумевает движение в сторону эскалации. А эскалация это такое положение, когда становится трудно контролировать ситуацию и ожидаемы ответные меры», — сказал Папуашвили.
Спикер отметил, что Грузия воздерживается от введения антироссийских санкций в целях обеспечения безопасности граждан страны. При этом власти республики поддерживают Украину, добавил политик.
Ранее журналисты канала RT сообщали о потасовке в грузинском парламенте во время обсуждения авиасообщения с Россией.