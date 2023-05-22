Депутат Швыткин: Байден пытался оправдать поражение ВСУ заявлением о российских потерях в Артемовске

Президент США Джо Байден своим заявлением о потерях российской армии во время боев в Артемовске попытался оправдать поражение украинской армии. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Депутат в эфире радиостанциии «Говорит Москва» заявил, что позиция Байдена в этом вопросе понятна — озвучить как можно больше негатива в отношении России, чтобы хоть как-то оправдать поражение ВСУ. При этом он выразил мнение, что там потерпели поражения не только украинские военные, но и НАТО.
Швыткин указал, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с Байденом утверждали, что Артемовск якобы не имеет стратегического значения. Вместе с этим в Белом доме были убеждены, что ВСУ не помогли бы даже поставки истребителей F-16, сообщает RT.
Бойцы ЧВК «Вагнер» вместе с основателем компании Евгением Пригожиным ранее водрузили флаги над Артемовском после взятия всей территории города под свой контроль. «Музыканты» продолжали штурм населенного пункта с 8 октября. Закончились бои лишь спустя 224 дня, 20 мая.