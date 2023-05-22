Депутат Швыткин: Байден пытался оправдать поражение ВСУ заявлением о российских потерях в Артемовске

Депутат в эфире радиостанциии «Говорит Москва» заявил, что позиция Байдена в этом вопросе понятна — озвучить как можно больше негатива в отношении России, чтобы хоть как-то оправдать поражение ВСУ. При этом он выразил мнение, что там потерпели поражения не только украинские военные, но и НАТО.