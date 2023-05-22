«На эти грабли мы уже наступали»: аналитик о «скандальном» повышении ключевой ставки в Аргентине

Если трактор ему не купить, то дилеру сельхозтехники не расплатиться за собственные кредиты (к примеру, на молотилку), а банку, который дал денег на молотилку, не вернуть кредиты более высокого порядка или не заплатить налоги (или просто меньше заплатить). В этом случае банк меньше заплатит налогов государству, а государство так и не сможет рассчитаться по кредиту МВФ. Значит, деньги в свободном хождении все-таки нужны? Есть ли выход из этого замкнутого круга?