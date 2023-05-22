«На эти грабли мы уже наступали»: аналитик о «скандальном» повышении ключевой ставки в Аргентине

Центральный банк Республики Аргентина (BCRA) в середине мая поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 600 базисных пунктов (до 97%) — в то время как по сравнению с 2022 годом потребительские цены в стране выросли на 108,8%.
На вопросы специального корреспондента международной редакции ФАН в Латинской Америке о причинах и следствиях подобной финансовой политики ответил Алехо Ирамаин — политолог, экономист и финансовый эксперт нижней палаты парламента Аргентины.
ФАН: Как это работает? Или не работает?
Алехо Ирамаин: В случае Аргентины — учитывая нашу специфику и особенности менталитета — не работает. Однако это те самые грабли, на которые наши политики наступают в очередной раз.
Государство печатает все больше денег, а идут они на поддержку определенных социальных слоев — в ущерб другим. И это делается не для того, чтобы остановить инфляцию, а чтобы наличных в свободном хождении было как можно меньше.
В теории повышение процентных ставок должно подвигнуть аргентинцев к тому, чтобы они перестали тратить свои накопления на покупку долларов, а несли бы деньги в банк (но тут возникает вопрос: откуда у обычных граждан в нынешней ситуации могут взяться накопления?) У банка таким образом должны появиться оборотные средства для предоставления кредитов на всякие полезные (в первую очередь производственные) проекты.
Но в реальности люди боятся вкладываться во что бы то ни было; они обменивают любые свободные средства на доллары у нелегальных менял, и в лучшем случае прячут под матрас, а в худшем — выводят из страны.
— И в правительстве об этом не знают?
— Повышение ставок — политический ход. Год 2023-й — год парламентских и президентских выборов. Повышая ставки, правящая коалиция рассчитывает расположить к себе потенциальных избирателей. Скажу больше: Центробанк на этом не остановится, и нас ждут дальнейшие повышения. Анонс, сделанный BCRA в понедельник, я, можно сказать, спрогнозировал несколько недель назад; мое эссе на эту тему опубликовано на портале Mendoza Today 23 апреля.
— Допустим, правительство добивается желаемого эффекта: денег в свободном хождении действительно станет меньше, и граждане не будут тратить их на покупку долларов. Но курс песо продолжит падать, потому что инфляция никуда не делась, а значит сократится приток импортных товаров, за которые надо платить в свободно конвертируемой валюте, — то есть, государство получит меньше налогов и не выполнит свои обязательства по долгу МВФ?
— Именно это уже и происходит. На сегодняшний день в Центробанке запасы отсутствуют, и импорт технически невозможен. Собственно, поэтому 2 мая суперминистр экономики Серхио Масса летал в Бразилию, надеясь уговорить Луиса Инасиу Лулу да Сильву на краткосрочный обмен по свопу: иначе Аргентине не расплатиться за то, что мы у них покупаем. Как вы помните, Лула отказался, хоть и обещал «похлопотать» за Аргентину перед МВФ.
В итоге закрома пусты, и государство тратит виртуальные деньги – те, что еще только должны поступить за сельскохозяйственный экспорт, плюс те, которым теоретически располагают простые граждане.
— Это законно? Государство может реально запустить руку в карман обычных аргентинцев?
— До этого еще не дошло, но в теории частные сбережения уже «имеются в виду».
— Предположим, что условный Леандро (герой вашего эссе на Mendoza Today) — мелкий фермер. Предположим, он хочет взять кредит на покупку трактора. Но инфляция продолжается, и в условиях постоянно растущих цен (и урезанных субсидий) Леандро никогда по нему не расплатится; поэтому в итоге решает производство не расширять и от трактора отказывается.
Если трактор ему не купить, то дилеру сельхозтехники не расплатиться за собственные кредиты (к примеру, на молотилку), а банку, который дал денег на молотилку, не вернуть кредиты более высокого порядка или не заплатить налоги (или просто меньше заплатить). В этом случае банк меньше заплатит налогов государству, а государство так и не сможет рассчитаться по кредиту МВФ. Значит, деньги в свободном хождении все-таки нужны? Есть ли выход из этого замкнутого круга?
— Выход есть, и у аргентинского государства есть опыт применения подобного финансового инструмента. Это выпуск государственных облигаций в рамках внутреннего долга. То есть бывает внешний долг — и в этом случае облигации продают банкам в США и Европе — а бывает внутренний, когда долговые облигации реализуются на буэнос-айресской бирже BYMA.
С помощью подобных облигаций государство финансирует производство, в том числе сельскохозяйственное, и Леандро наконец сможет купить себе трактор. Президент Фернандес воспользовался этой схемой в самом начале карантина (правда, речь шла о небольших суммах), а до него экс-президент Маурисио Макри. Очень хорошо зарекомендовал себя финансовый инструмент BONTE 2023, срок действия которого истекает как раз в октябре 2023 года.
Поясню: в соответствии с данными Аргентинского института рынка капиталов (IAMC), годовой показатель внутренней нормы доходности по облигациям BONTE 2023 эквивалентен 176%. Инструмент мог бы покрыть расходы инвесторов, согласившихся на участие в государственной программе, даже с учетом инфляции. Но сами облигации должны быть выпущены на гораздо большую сумму. И доступ к ним должны иметь не только крупные предприниматели, как сейчас.
Помимо прочего, правительству необходимо озвучить размеры задолженности! А оно не хочет. Администрация Альберто Фернандеса не хочет «уподобляться Макри». Есть, впрочем, еще один вариант: потребовать, чтобы страны, в которые мы экспортируем, расплачивались с нами в песо. Но для этого нужна законодательная база.
— На днях в рамках ежегодной буэнос-айресской книжной ярмарки, прошла презентация книги «Конец инфляции». Ее автор, независимый кандидат, либертарианец Хавьер Милеи, предлагает в качестве решения проблемы упразднить Центробанк. Как вы относитесь к этой альтернативе?
— С моей точки зрения этот вариант неприемлем, поскольку означает долларизацию аргентинской экономики и как следствие утрату экономического суверенитета. Примером того, как это работает, может быть Эквадор, где вместо национальной валюты используется доллар. Никакого особенного прогресса в результате не наблюдается, зато страна полностью зависит от США, и в перспективе ослабление доллара, как международной валюты, повлечет большие проблемы и для Эквадора — любые инфляционные проблемы американцев немедленно отразятся на эквадорцах.
Не нужно забывать, что «крепость» любой национальной валюты зиждется на ВВП. То есть, доллар в Америке — это одно, и там он на своем месте, а вот в Эквадоре или Аргентине — совсем другое. У нас нет ВВП, который мог бы его поддерживать.
— Что же будет с аргентинской экономикой в ближайшем будущем?
— Как я уже говорил, ставки еще будут повышаться — по крайней мере, до выборов. И я не исключаю, что повышаться они будут до тех пор, пока сама идея срочных вкладов себя не дискредитирует.
— То есть, наиболее эффективным инструментом все-таки являются облигации по внутреннему долгу?
— Да. Но при условии, что государство возьмет на себя регулирование их последующего использования. Нужно, чтобы предприниматели вкладывались в производство, а не просто играли на бирже.
— Но ведь это уже плановая экономика. Вы считаете, что Аргентину спасет именно она, а не свободный рынок?
— Да. Сейчас мы пытаемся усидеть на двух стульях — и микс двух моделей определенно не работает. Что касается свободного рынка в чистом виде, то для Аргентины это не вариант.
— Почему?
— Так сложилось, что аргентинские бизнесмены не доверяют системе, и поэтому предпочитают вкладывать в самих себя и выводить средства за границу. Это касается и Центробанка, и государства, и будущего вообще. К сожалению, у нас отсутствует стратегическое мышление, и цели ставятся преимущественно краткосрочные. Это чисто аргентинская специфика, такого нет ни в США, ни в Китае, где работает совсем другая система.
— А что будет после выборов? Кого вы видите следующим президентом Аргентины?
— Мне кажется, больше всего шансов у оппозиции — с Патрисией Буллрич. Сегодня это кандидат с наиболее развитым навыком стратегического управления; при администрации Макри она возглавляла Министерство национальной безопасности, и добилась значительного снижения преступности. Думаю, она достаточно дальновидна, чтобы признать масштабы катастрофы и ввести облигации по внутреннему долгу. Другого выхода у нас попросту нет.