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На Украине раскритиковали видеообращение ФК «Барселоны» к российским болельщикам

Общество
На Украине раскритиковали видеообращение ФК «Барселоны» к российским болельщикам

Генеральный директор украинского футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин раскритиковал обращение игроков «Барселоны» к российским болельщикам после досрочной победы в чемпионате Испании.

Футболисты каталонского клуба Серхи Роберто и Алекс Бальде ранее в формате видеообращения поблагодарили фанатов «Барсы» из РФ за поддержку в сезоне.

По мнению руководства «Шахтера», данный поступок является возмутительным, «невозможным» и «аморальным». В клубе рассчитывают, что сине-гранатовые признают свою ошибку и не допустят подобных ситуаций в будущем.

«Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима», — приводит слова Палкина официальный сайт украинского футбольного клуба.

Напомним, «Барса» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:2 и досрочно стала чемпионом Ла Лиги.
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