Более 20 человек пострадали в результате нападения боевиков на нигерийскую общину Унгван Даква

Абуджа, 22 мая. Боевики убили девять мирных жителей в нигерийском штате Кадуна.
Радикалы открыли стрельбу в деревне Унгван Даква. Десятки людей получили ранения различной степени тяжести.
Ранее террористы захватили национальный парк «Каинджи» на западе страны. Бандформирование численностью более 200 человек вынудило охранников и таможенников покинуть рабочие места. На захваченной территории бандиты разбили лагерь.
Незадолго до этого радикалы похитили более десяти пассажиров поезда в штате Эдо. Преступники открыли стрельбу в здании вокзала, связали жертв и увезли в неизвестном направлении.
Деятельность боевиков уже много лет угрожает жизни мирного населения республики. В ноябре прошлого года от рук террористов погибли 275 человек и еще 285 попали в плен.
Правоохранительные органы северо-западного штата Кадуна сообщили, что за период с января по март радикалы казнили 214 граждан в регионе. В дополнение к этому бандиты похитили около 800 жителей.