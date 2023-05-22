«JourФак Манукяна». #СкажиCпасибоВагнерам

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен масштабному флешмобу, в котором лидеры общественного мнения благодарят бойцов ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска.
В минувшие выходные произошло важное для всей России событие. Бойцы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Артемовск. И практически сразу среди лидеров общественного мнения начался флешмоб #СкажиCпасибоВагнерам. Его запустила автор Telegram-канала «Дорогая Хурма» Лариса Ржондовская.
Я практически сразу отреагировал на этот призыв, и, что отрадно многие лидеры общественного мнения также поучаствовали во флешмобе. Захар Прилепин и Виталий Милонов, Константин Придыбайло и Руслан Осташко, Иван Кондаков и Родион Газманов, Григорий Азаренок и Антон Бредихин — это далеко не полный перечень спикеров, которые откликнулись на призыв и сказали спасибо бойцам ЧВК «Вагнер».
Теперь у нас в мае на одну Победу больше. Считаю, что однажды день освобождения Артемовска может стать праздничным днем. Славные дни победы российского оружия должны становиться общенациональными праздниками. Мы пишем новые страницы истории. Спасибо «Вагнерам».