«JourФак Манукяна». #СкажиCпасибоВагнерам

Я практически сразу отреагировал на этот призыв, и, что отрадно многие лидеры общественного мнения также поучаствовали во флешмобе. Захар Прилепин и Виталий Милонов, Константин Придыбайло и Руслан Осташко, Иван Кондаков и Родион Газманов, Григорий Азаренок и Антон Бредихин — это далеко не полный перечень спикеров, которые откликнулись на призыв и сказали спасибо бойцам ЧВК «Вагнер».