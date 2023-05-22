Турецкие спецслужбы ликвидировали курдского радикала в иракском районе Гара

Сообщается, что Шахин является членом РПК с 2014 года. По данным следствия, он был участником ряда терактов и нападений на сотрудников сил безопасности республики в провинции Ширнак. В Ирак же он перебрался только в 2019 году и занимался там созданием тайных каналов связи курдской организации. За счет ликвидации боевика турецкие силовики рассчитывали нанести ощутимый ущерб коммуникациям РПК.