Турецкие спецслужбы ликвидировали курдского радикала в иракском районе Гара

Подозреваемый в организации и проведении терактов был убит вместе со своим охранником.
Сотрудники Национальной разведывательной службы Турции (MİT) провели новую трансграничную операцию и ликвидировали члена радикальной группировки. Целью правоохранителей стал Эмре Шахин из «Рабочей партии Курдистана» (РПК), действовавший под позывным Роди.
Операция MİT прошла в районе Гара на территории Ирака. Член запрещенной в Турции организации был устранен точечным ударом вместе со своим охранником после выявления его точного местоположения.
Сообщается, что Шахин является членом РПК с 2014 года. По данным следствия, он был участником ряда терактов и нападений на сотрудников сил безопасности республики в провинции Ширнак. В Ирак же он перебрался только в 2019 году и занимался там созданием тайных каналов связи курдской организации. За счет ликвидации боевика турецкие силовики рассчитывали нанести ощутимый ущерб коммуникациям РПК.
Анкара регулярно инициирует операции в соседних государствах, направленные на ослабление «Рабочей партии Курдистана». Как правило подобные нападения производятся на объекты в Сирии и Ираке.