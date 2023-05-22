На Украине не исключили отставки премьера Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рискует лишиться должности. Подробности раскрыли местные СМИ.
По данным журналистов, новым главой правительства Украины могут назначить вице-премьера — министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Перестановки ожидаются в ближайшее время.
Причины прогнозируемого увольнения Шмыгаля пока не раскрываются. Как сложится его карьера в дальнейшем — также неизвестно, говорится в сообщении.
Украина не станет членом военно-политического блока НАТО в обозримом будущем. Соответствующее заявление ранее сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.