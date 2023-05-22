Ирландский регулятор выписал штраф компании Meta✱ (признана экстремистской в России) на рекордную сумму в 1,2 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета по защите прав данных.
Как стало известно, причиной послужило нарушение правил конфиденциальности личной информации пользователей. В частности, это касается передачи сведений о европейских гражданах в США.
Теперь у организации есть пять месяцев, чтобы приостановить подобную деятельность своих сотрудников. Кроме того, платформа должна в течение полугода отказаться от хранения американских данных.
При этом указанный штраф стал самым большим в истории регионального содружества. Речь идет о санкциях, связанных с несоблюдением закона о конфиденциальности.
Меж тем российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что в Соединенных Штатах разгорается гражданская война. По мнению специалиста, скоро в стране на смену демократии придет идеология.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму