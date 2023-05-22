На Украине возбудили дело против усыновившего более 400 детей митрополита УПЦ

Украинские правоохранители начали расследование в отношении митрополита Украинской православной церкви (УПЦ), наместника Банченского монастыря Лонгина, который является приемным отцом 400 детей.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ в официальном Telegram-канале. Представители церкви рассказали о вызове священника на допрос по возбужденному против него делу.
«Против наместника Банченского монастыря, усыновившего более 400 детей, полиция открыла дело и вызывает на допрос. Дата допроса – сегодня, 22 мая», — сообщается в публикации.
В 2008 году митрополит Лонгин получил звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в области защиты оставшихся без опеки детей.
Ранее в Черновицкой области сторонники раскольнической Православной церкци Украины напали на священника УПЦ. Канал RT сообщал, что злоумышленники избили настоятеля Вознесенского храма в селе Рынгач.