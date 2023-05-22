Важный стратегический, политический и патриотический момент: доброволец Тесля-Герасимов об освобождении Артемовска

Хочу сказать, что это не только мои личные мысли. Здесь, на угледарском направлении, я фактически постоянно общаюсь с местным населением. Жители близлежащих населенных пунктов все видят, слышат, чувствуют на своем, естественно обывательском, уровне. Им всегда есть что сказать о текущих событиях и это их право — они здесь родились, выросли и продолжают жить. Так вот, могу отметить, что они внимательно наблюдали за ситуацией в Артемовске и очень рады его освобождению. Люди подходят делятся мыслями, благодарят и хвалят российских бойцов. При этом они не забывают спросить: «Вот, взяли Артемовск, а дальше Угледар? Это значит скоро победа?». Понимаете, вроде фронты и направления разные, но между собой они все равно взаимосвязаны — победа-то должна быть одна на всех, общая и окончательная.