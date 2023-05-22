Важный стратегический, политический и патриотический момент: доброволец Тесля-Герасимов об освобождении Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» 20 мая дожали остатки ВСУ и зафиксировали освобождение Артемовска. По словам добровольца НМ ДНР, актера и режиссера Георгия Тесля-Герасимова, взятие этого города содержит очень важный стратегический, политический и патриотический момент.
Как он отметил в авторской колонке для ФАН, за развитием ситуации в Артемовске все это время внимательно наблюдали не только бойцы на других участках фронта, но и мирные жители Донбасса.
Надо еще плотней собрать кулак, чтобы разбить врага, снести его на своем пути. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
В первую очередь, хочу поздравить всех нас со взятием Артемовска. В этом событии кроется важный стратегический, политический и патриотический момент. Оно значимо и для всех бойцов на передовой, и для жителей Донбасса, и для российского общества.
Низкий поклон, дай Бог здоровья, бойцам из ЧВК «Вагнер», которые сражались за каждый дом этого города и выбивали оттуда нацистов. Вечная память тем, кто сложил голову, освобождая Артемовск от ВСУ. Сейчас всем нам надо идти дальше. Это конечно тяжело, порой кажется, что непосильно, но, как говорится, утро вечера мудренее.
Мысли разные посещают, однако, глаза боятся, а руки делают. Нам предстоит еще много работы. С одной стороны, сейчас громадная радость на душе. С другой — думаю, что на подходе Угледар, потихоньку, наверное, пойдем в этом направлении.
Сил у нас только прибавляется, я уверен, мы все сможем, все сделаем. Мы на правильном пути и держим курс, заданный президентом. Все вместе: и солдаты ВС РФ, и ребята из ЧВК «Вагнер», — мы обязательно победим. Нам сейчас надо быть вместе, еще сплоченней, еще плотней собрать кулак, чтобы разбить врага, снести его на своем пути.
Хочу сказать, что это не только мои личные мысли. Здесь, на угледарском направлении, я фактически постоянно общаюсь с местным населением. Жители близлежащих населенных пунктов все видят, слышат, чувствуют на своем, естественно обывательском, уровне. Им всегда есть что сказать о текущих событиях и это их право — они здесь родились, выросли и продолжают жить. Так вот, могу отметить, что они внимательно наблюдали за ситуацией в Артемовске и очень рады его освобождению. Люди подходят делятся мыслями, благодарят и хвалят российских бойцов. При этом они не забывают спросить: «Вот, взяли Артемовск, а дальше Угледар? Это значит скоро победа?». Понимаете, вроде фронты и направления разные, но между собой они все равно взаимосвязаны — победа-то должна быть одна на всех, общая и окончательная.
Часто нас, военных, люди обвиняют в нерасторопности — мол, давайте уже быстрее заканчивайте, сколько уже можно тянуть. Но, люди мои дорогие, неужели вы думаете, что выбить врага — это также просто как в лес по грибы сходить? Нет, конечно. Поэтому прошу с уважением и пониманием относится к тем, кто занимается непростым делом — освобождает территории от противника. На кону стоит слишком многое и военное мастерство не терпит суеты: спешка — мать провала.