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В Госдуме поддержали введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных

Политика
В Госдуме поддержали введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки о введении штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных.

Поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта об административной ответственности за ненадлежащее обращение с домашними животными. Первое чтение законопроекта прошло 21 декабря 2021 года.

Согласно поправкам, за нарушение требований для рядовых граждан предлагается ввести штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. При этом для должностных и юридических лиц предусматривается повышенный штраф — от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее RT сообщал, что Госдума может до конца весны проголосовать о введении крупных штрафов за укусы животных.
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