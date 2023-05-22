В Госдуме поддержали введение штрафов до 200 тысяч рублей за укусы животных

Согласно поправкам, за нарушение требований для рядовых граждан предлагается ввести штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. При этом для должностных и юридических лиц предусматривается повышенный штраф — от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.