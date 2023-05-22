Житель Алтая изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах его матери

В Алтайском крае отчим изнасиловал 13-летнего пасынка на глазах у его матери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Согласно данным, инцидент произошел 20 мая в селе Сараса. Подросток мылся в бане со своей матерью, когда к ним ворвался супруг в состоянии алкогольного опьянения. Он надругался над ребенком на глазах женщины.
Ей не удалось остановить мужа, о произошедшем она сразу сообщила в правоохранительные органы. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемый уже был судим по статье об убийстве.
Отмечается, что семья является многодетной и воспитывает еще двух девочек — родных дочерей задержанного.
Ранее 48-летнего отца четверых детей из подмосковной Дубны обвинили в совращении двух дочерей, сообщает РИАМО.