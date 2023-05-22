При поножовщине в петербургском ресторане пострадал футболист, тренировавшийся с «Зенитом»

Двух злоумышленников-рецидивистов, напавших на бывшего футболиста, уже задержали правоохранители. У них насчитывается целый ряд судимостей за грабеж, изнасилование, кражи, покушение и незаконный оборот драгоценностей. Более того, один из участников драки с сентября находится в уголовном розыске.