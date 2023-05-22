При поножовщине в петербургском ресторане пострадал футболист, тренировавшийся с «Зенитом»

Госпитализированный в тяжелом состоянии после поножовщины в Петербурге молодой человек оказался игроком местного футбольного клуба. Подробности раскрыл источник ФАН.
Речь идет о Дмитрии Лашевиче. Юноша 1999 года рождения выступал за петербургский ФК «Ленинград» в амплуа вратаря. В какой-то момент он даже привлекался к тренировкам за молодежную команду «Зенита». Рост жертвы нападения в кафе на Садовой улице составляет 1,98 метра.
Лашевич неоднократно участвовал в первенствах Северной столицы. Он активно выступал на соревнованиях в период с 2016 по 2018 годы, а также является обладателем бронзы IV Спартакиады молодежи России в составе сборной Петербурга, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Двух злоумышленников-рецидивистов, напавших на бывшего футболиста, уже задержали правоохранители. У них насчитывается целый ряд судимостей за грабеж, изнасилование, кражи, покушение и незаконный оборот драгоценностей. Более того, один из участников драки с сентября находится в уголовном розыске.