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Президент Индонезии Видодо призвал лидеров G7 совершить революцию ради мира во всем мире

Политика
Президент Индонезии Видодо призвал лидеров G7 совершить революцию ради мира во всем мире

Лидеры государства G7 должны набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления «мира во всем мире». Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Глава государства добавил, что сейчас в мире «сгущается недоверие». Он также отметил и обострение соперничества между странами наравне с началом новых войн и конфликтов.

«Как лидеры мы должны иметь мужество и готовность совершить крупную революцию, чтобы внести изменения в этот мир и прекратить все конфликты. Конфликты в итоге только приводят к человеческим жертвам. Все стороны хотят мира, стабильности и процветания во всем мире», — заявил Видодо.

Глава государства отметил, что на данный момент страны G7 не добились значительного прогресса в реализации данной цели. В связи с этим Видодо призвал всех совместными усилиями изменить ситуацию.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал провести реформу ООН. По его мнению, организация не способна сейчас отражать реалии современного мира, пишет Национальная Служба Новостей.
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