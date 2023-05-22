Президент Индонезии Видодо призвал лидеров G7 совершить революцию ради мира во всем мире

Лидеры государства G7 должны набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления «мира во всем мире». Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.
Глава государства добавил, что сейчас в мире «сгущается недоверие». Он также отметил и обострение соперничества между странами наравне с началом новых войн и конфликтов.
«Как лидеры мы должны иметь мужество и готовность совершить крупную революцию, чтобы внести изменения в этот мир и прекратить все конфликты. Конфликты в итоге только приводят к человеческим жертвам. Все стороны хотят мира, стабильности и процветания во всем мире», — заявил Видодо.
Глава государства отметил, что на данный момент страны G7 не добились значительного прогресса в реализации данной цели. В связи с этим Видодо призвал всех совместными усилиями изменить ситуацию.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал провести реформу ООН. По его мнению, организация не способна сейчас отражать реалии современного мира, пишет Национальная Служба Новостей.