Офтальмолог Газизова назвала эффективные капли от возрастных заболеваний глаз

Офтальмолог Ильмира Газизова в интервью «Газете.Ru» рассказала о том, какие капли для глаз лучше всего помогут для профилактики возрастных заболеваний.
Газизова отметила, что капли для глаз можно разделить на две группы: те, которые применяют для лечения заболеваний (продаются только по рецепту), и те, которые можно купить для профилактики глазных заболеваний.
Профилактические средства содержат в себе антиоксиданты и витамины, которые поддерживают и питают роговицу, конъюнктиву и другие внутриглазные части. Эти препараты защищают от заболеваний хрусталика, сетчатки и зрительного нерва.
Антиоксиданты, в первую очередь, помогают не допустить появление возрастной дистрофии сетчатки. Самыми известными являются «Эмоксипин» или «Виксипин», уточнила Газизова.
Лучшими для глаз препаратами можно также назвать и тауриносодержащие капли с селеном. Офтальмолог отметила, что врачи назначают такие средства для стабилизации глазных функций у пациентов с начальной катарактой, чтобы заболевание не прогрессировало.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что онколог Николай Норкин порекомендовал употреблять чеснок исключительно в его натуральном виде. Только так он принесет наибольшую пользу, отмечает врач.