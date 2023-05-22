Пашинян: Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной»

Армения примет решение о выходе из состава ОДКБ если посчитает ее «недееспособной» структурой. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Глава правительства добавил, что участие Армении в предстоящих учения ОДКБ в Киргизии возможно. Однако данный вопрос продолжает обсуждаться.
«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — заявил Пашинян.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости странам ОДКБ держатся друг друга. Кроме того, он заявил, что Минск взял ориентир на повышение сплоченности организации.