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Пашинян: Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной»

Политика
Пашинян: Армения покинет ОДКБ, если посчитает организацию «недееспособной»

Армения примет решение о выходе из состава ОДКБ если посчитает ее «недееспособной» структурой. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Глава правительства добавил, что участие Армении в предстоящих учения ОДКБ в Киргизии возможно. Однако данный вопрос продолжает обсуждаться.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — заявил Пашинян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости странам ОДКБ держатся друг друга. Кроме того, он заявил, что Минск взял ориентир на повышение сплоченности организации.
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