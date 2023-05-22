Полицейские задержали в Армавире автолюбителя с 64 штрафами и долгом в 233 тысячи рублей

Сотрудники ФССП и дорожные полицейские провели в Армавире совместный рейд. В ходе мероприятия они ловили автомобилистов – должников. Об этом рассказали в ОГИБДД Армавира.
Как пишет информационный портал gorodarmavir.ru, в ходе дежурства на дороге инспекторы ДПС остановили для проверки документов 29-летнего хозяина ВАЗ 211440, который оказался должником микрокредитных организаций и банков.
Помимо этого, мужчина не оплатил 64 административных штрафа ГИБДД. В отношении автолюбителя в Армавирском городском отделении судебных приставов находится 69 исполнительных производства. Общий размер долга достиг 232 930 рублей.
В результате в отношении принадлежащей ему машины составили акт ареста и описи имущества. Авто изъяли для процедуры реализации арестованного имущества, поделились в пресс-службе ведомства.