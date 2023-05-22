Массовая драка из-за самоката произошла в Тюмени

Неподалеку от Дома Обороны в Тюмени произошла массовая драка. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что толпа около 20 человек избивала двоих молодых людей.
Тюменские правоохранители подтвердили факт инцидента, и сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (Причинение вреда здоровью средней тяжести). Дело в том, что у одного из потерпевших оказалась сломана челюсть, сообщает сетевое издание «МегаТюмень». Сейчас он находится в больнице.
Полицейские пояснили, что двое молодых людей сделали замечание юноше за неосторожную езду на самокате. Тот уехал, но вернулся со значительным подкреплением. Сразу завязалась драка. В настоящее время задержаны двое агрессоров, общее количество участвовавших в потасовке людей уточняется. Сотрудники МВД отметили, что оба пострадавших были трезвыми. Второй молодой человек отделался легкими повреждениями.