Массовая драка из-за самоката произошла в Тюмени

Полицейские пояснили, что двое молодых людей сделали замечание юноше за неосторожную езду на самокате. Тот уехал, но вернулся со значительным подкреплением. Сразу завязалась драка. В настоящее время задержаны двое агрессоров, общее количество участвовавших в потасовке людей уточняется. Сотрудники МВД отметили, что оба пострадавших были трезвыми. Второй молодой человек отделался легкими повреждениями.