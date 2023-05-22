В Китае назвали «дурным знаком» присутствие президента Украины Зеленского на саммите G7

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 и рост военных поставок Киеву говорит о нежелании западных стран идти на мирное урегулирование конфликта, пишет Global Times.
Приглашение украинского лидера на собрание «Большой семерки» и озвученные там планы по расширению военной помощи Киеву говорит об агрессивных планах стран «Группы семи», считает обозреватель.
«Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить войну военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию», – сказано в публикации.
Автор китайского издания также отметил, что поставка «натовских» истребителей на Украину и в соседствующие с ней Польшу и Румынию могут спровоцировать Москву на жесткие ответные шаги.
Ранее канал RT сообщал о возможной передаче F-16 европейскими странами. Председатель Европарламента Жозеп Боррель назвал это решение стран G7 «отличным шагом».