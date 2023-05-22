Глава Госдепа США подписал оборонное соглашение с Папуа — Новой Гвинеей

Соглашение вызвало дебаты в Папуа — Новой Гвинее, в частности из-за отсутствия прозрачности со стороны правительства в отношении того, что оно влечет за собой в отношении возможных последствий от его принятия, в то время как предполагаемые просочившиеся проекты были распространены в интернете. По мнению экспертов, пакт потребует одобрения парламента и может столкнуться с судебными проблемами.