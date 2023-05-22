Глава Госдепа США подписал оборонное соглашение с Папуа — Новой Гвинеей

Порт-Морсби, 22 мая. США и Папуа — Новая Гвинея заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Соответствующий документ подписали премьер-министр тихоокеанского государства Джеймс Марапе и глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
Итоговый текст договора, который, по утверждению сторон, касается морской безопасности, не был опубликован. Ожидается, что соглашение расширит доступ Соединенных Штатов к военным и другим объектам в Папуа — Новой Гвинее, укрепив связи Вашингтона в области безопасности в южной части Тихого океана.
Аналитики подчеркивают, что Индо-Тихоокеанский регион приобрел новое значение для США, которые стремятся укрепить свое присутствие в Азии на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем по причине расширения его военно-морского потенциала и влияния в ряде тихоокеанских государств.
«Подписание соглашения об обороне сигнализирует остальной части Тихоокеанского региона о том, что его крупнейшая нация выбрала Запад — Австралию и США — в качестве своего партнера по безопасности», — считает научный сотрудник австралийского независимого фонда FDC Pacific в Институте Лоуи Махолопа Лавейл.
В Госдепартаменте сообщили, что между вооруженными силами двух стран уже существуют отношения сотрудничества в области безопасности, ориентированные в первую очередь на совместные гуманитарные учения и подготовку военнослужащих тихоокеанского государства.
Папуанские власти по итогам подписания документа сообщили, что рассматривают соглашение как возможность для развития своей инфраструктуры и потенциала национальной обороны во время растущих проблем глобальной безопасности.
«У Папуа — Новой Гвинеи нет врагов, но стоит быть готовыми», — говорится в заявлении.
При этом в правительстве подчеркнули, что нынешний договор не мешает государству развивать отношения с другими странами, включая Китай, который является крупным инвестором в экономику Папуа — Новой Гвинеи.
Визит Блинкена в Порт-Морсби произошел после отмены запланированного посещения Папуа — Новой Гвинеи Джо Байденом, который был вынужден сократить свое азиатское турне из-за провала переговоров по увеличению потолка госдолга в Конгрессе США.
Соглашение вызвало дебаты в Папуа — Новой Гвинее, в частности из-за отсутствия прозрачности со стороны правительства в отношении того, что оно влечет за собой в отношении возможных последствий от его принятия, в то время как предполагаемые просочившиеся проекты были распространены в интернете. По мнению экспертов, пакт потребует одобрения парламента и может столкнуться с судебными проблемами.
В ряде городов страны прошли студенческие акции протеста, участники которых потребовали рассмотрения условий соглашения в парламенте.
Многие аналитики говорят, что тихоокеанские нации не должны ввязываться в потенциально разрушительное противостояние между США и Китаем, сохраняя нейтралитет.