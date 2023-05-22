В Ленобласти шестиклассник изнасиловал сверстника, который пришел к нему в гости

Ученик шестого класса из Тосно изнасиловал младшего школьника, пока тот находился у него в гостях. Об инциденте стало известно после того, как мать жертвы написала заявление в полицию.
О произошедшем ФАН сообщил источник в правоохранительных органах. По данным представителей закона, сын женщины отправился к другу. Там над ребенком совершил насильственные действия сексуального характера его товарищ. Мучитель был старше мальчика на один год.
Узнав о произошедшем, петербурженка обратилась в полицию. На данный момент правоохранители разбираются в случившемся.
Ранее в Забайкальском крае подросток изнасиловал 10-летнюю девочку. Как сообщает RT, над ребенком надругались. Следователи подчеркнули, что пострадавшая не понимала, что происходит. Молодой человек воспользовался этим обстоятельством.