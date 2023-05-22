«Не прошел проверку на вшивость»: какие итоги принес президенту Украины Владимиру Зеленскому саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 сравнил Хиросиму с Артемовском. Так глава киевского режима прокомментировал на предложение провести дискуссию о мирных переговорах.
Какие цели мог преследовать украинский президент в своем стремлении присутствовать на данном саммите? Почему во Франции начали уже откровенно смеяться над Владимиром Зеленским? Гарантирует ли взаимодействие с ним падение рейтинга любому западном политику? Своим мнением по этим и другими вопросам в интервью ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.
— По Вашему мнению, почему Владимир Зеленский так старался присутствовать на саммите G7?
— Ему нужно все это делать. Он понимает, на сегодняшний день ситуация такова, что простыми уговорами он ничего не добьется. Все это — продолжение тренда: попытка исправить положение дел собственным присутствием. Западные лидеры сказали ему: «Хватит сидеть в засаде. От тебя ничего не зависит, так что езжай по миру и при любых обстоятельствах выступай и показывай живого себя. Нам уже не хватает собственных доводов для своих граждан. Наши рейтинги рушатся». Рейтинги действительно рушатся, у того же Макрона, Шольца, руководства Великобритании.
Местная публика в этих странах не понимает, ради чего все делается, что это за место, Украина, и почему лидеры их стран говорят о ней с утра до вечера, хотя рядовые граждане не имеют к ней никакого отношения. Даже заголовки западных газет по поводу саммита G7 в Японии говорят, что западные и восточные политики собрались, чтобы жаловаться друг другу на низкие рейтинги. Повторюсь, рейтинги у них не растут, они не могут ничем объяснить, никаким PR, зачем все это делается, зачем все это оружие, зачем выделяются огромные бюджеты, в том числе и в США. Соответственно, они придумали такую таблетку: «Люди по всему миру постоянно должны видеть тебя живого, бодрого. Ты должен рассказывать о проблемах Украины, что ты хочешь от мира. Выступай в Лиге арабских государств, на саммите G7. Встречайся за кулисами с теми лидерами, которые тебя не поддерживают».
В данном случае мы видим, как сорвалась встреча с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. Непонятно почему он не пришел на нее. Зеленский очень хотел встретиться на этом саммите и с индийским лидером Нарендрой Моди. По сути, ему сказали: «Слушай, своих сил нам уже не хватает. Нужно, чтобы люди видели тебя вживую и понимали представителю какой страны они помогают. На словах ничего не получается». Еще год назад подавляющее большинство населения западных стран даже не знала о существовании государства Украина. Сегодня же она требует напряжения всех государств западного мира. По этой причине Зеленский и ездит по Европе, по миру.
—Недавно в эфире одно французского радио над евротуром Владимира Зеленского откровенно посмеялись. Почему поездки главы киевского режима стали называть гастролями шапито?
— Французская пресса и ее политическая сатира имеет давние исторические корни. Она очень жестко прокатывается по всем и французам это нравится. То, что на радио сказали о шапито Зеленского, это нормально. Такое могли сделать только во Франции. Больше нигде не могут позволить себе такой жесткости. Есть правда еще Нидерланды и Дания, но все, что там было в этом плане уже давно загнулось, государство все жестко задавило. Ведущие на радио показали рядовым французам, какое шапито оплачивается из их карманов. Конечно же, это камень в огород Макрона, рейтинги у него падают.
— Получается, что Владимир Зеленский превратился в эдакого прокаженного? Взаимодействуя с ним, мировые лидеры могут с уверенностью ждать падения сво5екго рейтинга?
—Да, в том числе. Все идет к тому, что Зеленский аккуратно идет в сторону того, что он становится токсичным. Контакты с ним становятся токсичной историей для мировых лидеров. Любые попытки что-то объяснить населению западных стран натыкаются на сопротивление и огромное количество вопросов. Мы видим эти вопросы в западном медийном пространстве, они показывают реальную реакцию населения. Да, Зеленский становится токсичным политиком, украинская тема становится токсичной, несмотря на все, что этой стране выделяется. Впрочем, по сути, все выделается вроде бы Украине, а на самом деле — собственному оборонному комплексу и всем остальным экономикам мира.
— Может быть, этот случай на французском радио завуалированная форма пиара Владимира Зеленского ил к нему действительно относятся с неприязнью?
— Нет, это — форма пиара Макрона через Зеленского. Есть определенные СМИ, которые, как в оптический прицел следят за действиями Макрона. В то же время он болтается и никак не может найти удобную позицию. За год он пять раз поменял свое отношение к ситуации на Украине. Так что этот случай на французском радио — камень в огород Макрона через фигуру Зеленского. Критикуя и показывая цирк вокруг Зеленского, по сути, в сознании рядовых французов убирается личность Зеленского и подставляется фамилия — Макрон. Все это напрямую относится к Макрону.
— Какие итоги присутствия Владимира Зеленского на саммите G7 Вы могли бы подвести.
— Пока нужно подождать полного финала, чтобы все можно было оценить объективно. Вообще, все, как всегда. Все лидеры G7 уже наизусть знают все слова Макрона, все пункты одного из вариантов урегулирования ситуации на Украине. Все всем давно известно. Посещение Зеленским G7 преследует две цели. Первая, главная, которая не присутствует явно, вывезти Зеленского из Украины, пока Россия наращивает наступление. Вторая задача — показать живого главу киевского режима, потому что заочно его все уже наслушались дальше некуда. Несмотря на его президентство, из него будут пытаться слепить кого-то в духе Кардашьян.
Повторюсь, его стремление присутствовать на G7 — желание еще раз показать себя и лично провести те встречи, которые ему хотелось бы, но не получается. Здесь важно отметить, что ключевая вещь, которую он очень хотел сделать, это переговорить с лидерами тех стран, которые не поддерживают западные антироссийские санкции. Одна из них — Индия. Если бы Зеленскому удалось хотя бы встретиться взглядом с Нарендрой Моди, это было бы мощным сигналом, который от него требуют дать коллективному Востоку. Китай свою позицию уже обозначил — никакого контакта с Зеленским не получается. Думаю, так же контакта не будет и с Индией. Зеленскому очень хотелось бы, что Индия прекратила экономически поддерживать Россию, перестала быть хабом для поставки энергоносителей на мировой рынок. Ему сказали: «Езжай на G7, встреться с Моди, встань на колени, попроси, что нужно».
— Значит, встреча с представителем Индии не состоялась именно потому, что таким образом эта страна обозначила свою позицию?
— Конечно. Эти восточные страны с миллиардным населением очень непростые ребята. Это только кажется, что Владимиру Путину так легко удалось наладить с ними дружественную повестку. С этими ребятами нельзя действовать нахрапом, по-ковбойски, как это хочет делать Зеленский и США. Они напрашиваются даже хотя бы, скажем так, просто рядом постоять. Однако, им отказывают. Все будет так, как решит, к примеру, Си Цзиньпин, и никак иначе.
— У Владимира Зеленского не состоялась встреча и с президентом Бразилии. Может быть это такая попытка главы киевского режима пропиариться, показать, что это недостаточно крупная фигура для него?
— Нет. Зеленский прекрасно понимает, что Силва абсолютно наш, от слова совсем. Там даже американцы не могут договориться о чем-то, не говоря уже про Зеленского. Да, это сигнал. Я думаю, информация была специально слита так, что Силва хотел встречи. Это все дипломатические трюки.
Например, Силва мог знать, что Зеленский в определенное время будет «облизываться» с западными политиками и назначить встречу с собой в этот же момент. Таким образом Зеленского поставили перед выбором: «Ты с ними или со мной? С ними-то ты еще наобнимаешься, так что приходи, поговорим. Не пришел? Все с тобой, парень, ясно». Вполне допускаю, что могла быть такая проверка на вшивость.