«Не прошел проверку на вшивость»: какие итоги принес президенту Украины Владимиру Зеленскому саммит G7

Местная публика в этих странах не понимает, ради чего все делается, что это за место, Украина, и почему лидеры их стран говорят о ней с утра до вечера, хотя рядовые граждане не имеют к ней никакого отношения. Даже заголовки западных газет по поводу саммита G7 в Японии говорят, что западные и восточные политики собрались, чтобы жаловаться друг другу на низкие рейтинги. Повторюсь, рейтинги у них не растут, они не могут ничем объяснить, никаким PR, зачем все это делается, зачем все это оружие, зачем выделяются огромные бюджеты, в том числе и в США. Соответственно, они придумали такую таблетку: «Люди по всему миру постоянно должны видеть тебя живого, бодрого. Ты должен рассказывать о проблемах Украины, что ты хочешь от мира. Выступай в Лиге арабских государств, на саммите G7. Встречайся за кулисами с теми лидерами, которые тебя не поддерживают».