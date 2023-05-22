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Онколог Басанов назвал главные факторы, которые могут спровоцировать рак легких

Общество
Онколог Басанов назвал главные факторы, которые могут спровоцировать рак легких

Одной из главных причин рака легких является курение. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» кандидат медицинских наук и заведующий отделением амбулаторной онкологии АО «Медицина» Руслан Басанов.

Специалист отмечает, что есть ряд неблагоприятных факторов, активно провоцирующих возникновение болезни. Одним из них является загрязнение окружающей среды. В частности, воздействие алюминия, беррилия и мышьяка вызывает тысячи заболеваний ежегодно, в том числе — рак легких.

Рак легких можно получить из-за загрязненного воздуха в промышленных районах и нездоровый образ жизни. Минимизировать риски заболевания поможет отказ от курения.

«По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин больных раком легкого заболевание обусловлено именно курением», – сообщил Басанов.

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