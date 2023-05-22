Онколог Басанов назвал главные факторы, которые могут спровоцировать рак легких

Специалист отмечает, что есть ряд неблагоприятных факторов, активно провоцирующих возникновение болезни. Одним из них является загрязнение окружающей среды. В частности, воздействие алюминия, беррилия и мышьяка вызывает тысячи заболеваний ежегодно, в том числе — рак легких.