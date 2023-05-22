Онколог Басанов назвал главные факторы, которые могут спровоцировать рак легких

Одной из главных причин рака легких является курение. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» кандидат медицинских наук и заведующий отделением амбулаторной онкологии АО «Медицина» Руслан Басанов.
Специалист отмечает, что есть ряд неблагоприятных факторов, активно провоцирующих возникновение болезни. Одним из них является загрязнение окружающей среды. В частности, воздействие алюминия, беррилия и мышьяка вызывает тысячи заболеваний ежегодно, в том числе — рак легких.
Рак легких можно получить из-за загрязненного воздуха в промышленных районах и нездоровый образ жизни. Минимизировать риски заболевания поможет отказ от курения.
«По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин больных раком легкого заболевание обусловлено именно курением», – сообщил Басанов.
В Москве запустили новый сервис ИИ, распознающий рассеянный склероз. Об этом информирует RT.