Власти Новосибирска выплачивают компенсации собственникам разрушенных от взрыва газа квартир

Тем, кто жил в доме, взрыв газа в котором унес 15 человеческих жизней, компенсации выплачены почти полностью. Как сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на конец апреля собственникам уничтоженных квартир было выплачено более 205 миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное ими жилье. Из 53 бывших владельцев разрушенных жилищ деньги получили 47.