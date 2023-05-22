Власти Новосибирска выплачивают компенсации собственникам разрушенных от взрыва газа квартир

Последствия взрыва бытового газа, почти полностью разрушившего жилой дом в Новосибирске, до сих пор ощущаются. Компенсации получают не только жильцы пострадавших квартир, но и обитатели соседних домов.
Обрушение строительных конструкций дома, который теперь уже окончательно признан аварийным, нанесло ущерб и другим зданиям, находящимся поблизости. Их обитателям предоставят материальную выплату либо сделают бесплатный ремонт — на выбор собственника, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru.
Тем, кто жил в доме, взрыв газа в котором унес 15 человеческих жизней, компенсации выплачены почти полностью. Как сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на конец апреля собственникам уничтоженных квартир было выплачено более 205 миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное ими жилье. Из 53 бывших владельцев разрушенных жилищ деньги получили 47.