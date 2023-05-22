Экс-главред Telegram-канала Nexta Протасевич помилован в Белоруссии

Бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, ранее приговоренного к восьми годам лишения свободы, помиловали в Белоруссии. Соответствующую информацию предоставило местное агентство БЕЛТА.
В начале мая 2023 года суд отправил блогера в колонию в рамках уголовного дела. По версии обвинения, молодой человек и его коллеги публиковали в Сети деструктивные материалы с целью захвата власти в стране.
«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — прокомментировал Протасевич.
Ранее стало известно, что российские блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины полностью погасили задолженность по налогам в размере 311 миллионов рублей. Как рассказал адвокат семейной пары Константин Третьяков, ради этого им пришлось взять средства взаймы.