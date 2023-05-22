Военный эксперт Кнутов: нестыковки в отчетах выдают ложь киевского режима

В ночь на 22 мая российские ВКС нанесли мощный комбинированный удар по военным объектам ВСУ в Днепропетровске, сообщили российские военные телеграм-каналы. По мнению военного аналитика Юрия Кнутова, в последнее время российские силы в целом серьезно усовершенствовали тактику нанесения воздушных ударов.
По данным телеграм-каналов, ночью в Днепропетровске прогремело не менее 15 сильных взрывов. Отмечается, что удар был нанесен баллистическими и крылатыми ракетами Х-101, Х-22, а также беспилотниками «Шахид» («Герань»). После атаки в Днепропетровске виднелось зарево от пожара. «Затем по целям в городе ударила вторая волна беспилотников», — указали военкоры.
По данным экспертов, под удары попали также объекты в Харькове и Запорожье, они были нанесены как крылатыми ракетами, так и дронами-камикадзе. Взрывы звучали и в Николаевской области. Эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский — по его данным, всего за 40 минут в городе Днепропетровск прогремело примерно 16 взрывов.
Как отметили аналитики, более ранние удары России по энергетике Украины могли бы иметь военные последствия, если бы противнику было сложнее производить вооружения. Но на Украине даже по состоянию на 2022 год не было зафиксировано масштабного военного производства. Удары же по военным складам, базам, аэродромам и пунктам временной дислокации частей — это удары по законным военным целям, которые способствуют военному решению ситуации, отметили аналитики. Удары по сегодняшним целям более эффективны, чем еще несколько месяцев назад, и они могут принести результат в плане предотвращения контрнаступления ВСУ.
Как сообщил ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, украинцам пока не удалось выработать «противоядия» против новой тактики российских ВКС — ни боевого, ни информационного.
«На мой взгляд, очень важно то, что наши удары по складам и расположениям ВСУ, наконец-то, стали комбинированными. В них участвуют разные виды крылатых ракет, в частности, Х-101 и Х-22 — последняя из них имеет особенно большую мощность и разрушительную силу. Кроме того, удары наносятся с разных направлений — это повышает их эффективность, а также причиняет противнику крайне значительные разрушения, — отметил Кнутов. — Кроме того, наши военные используют разные типы атак. Допустим, сначала идет эшелон ударных дронов, за ним — эшелон крылатых ракет, параллельно используются десятки ложных целей. Все это вместе приводит к тому, что противовоздушные силы противника не справляются, и основная масса наших крылатых ракет и БПЛА в итоге достигает своих целей».
При этом, отметил Кнутов, с каждым разом все более забавно смотрятся отчеты украинских сил ПВО, исправно рапортующих о сбитии «всех ракет, выпущенных россиянами».
«Безусловно, украинские СМИ и официальные спикеры не могут допустить возникновения паники среди населения. Поэтому они и продолжают писать о том, что «практически все сбили». Более того, они часто называют число летательных аппаратов и объектов, которые их атаковали, в два раза больше реального. Поэтому у них, похоже, до сих пор не выработана какая-то определенная, согласованная методика. Со своей стороны, военные ВСУ называют число «сбитых» объектов с таким расчетом, чтобы оставалось два-три объекта, которые «достигли своей цели». Но, когда главы городов или регионов Украины приводят собственную статистику попаданий по объектам, выясняется, что как минимум 80% ракет и дронов все-таки успешно достигли целей. Именно эти нестыковки выдают ложь киевского режима в стремлении доказать эффективность своей ПВО. А попытки украинцев доказать, что они воюют результативно, начинают выглядеть, как очевидный фейк», — заключил он.
Напомним, как сообщил 22 мая анонимный представитель хакерской группы «Джокер ДНР», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу. По словам источников в ВСУ, информация о состоянии здоровья Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы «не подрывать боевой дух армии». Ранее Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на Украине. Тем временем в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «находится на месте».