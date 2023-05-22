Военный эксперт Кнутов: нестыковки в отчетах выдают ложь киевского режима

Как отметили аналитики, более ранние удары России по энергетике Украины могли бы иметь военные последствия, если бы противнику было сложнее производить вооружения. Но на Украине даже по состоянию на 2022 год не было зафиксировано масштабного военного производства. Удары же по военным складам, базам, аэродромам и пунктам временной дислокации частей — это удары по законным военным целям, которые способствуют военному решению ситуации, отметили аналитики. Удары по сегодняшним целям более эффективны, чем еще несколько месяцев назад, и они могут принести результат в плане предотвращения контрнаступления ВСУ.