Политолог Ищенко рассказал о разгорании гражданской войны в США

Очередная гражданская война начала разгораться на территории США. На это указал российский политолог и публицист Ростислав Ищенко, передало издание SM-News.
По словам эксперта, государство оказалось на грани ликвидации демократии. В скором времени на ее смену придет идеология, что в некотором смысле повторит события начала XX века в СССР.
«В Соединенных штатах гражданская война только начинается и разгорается. Она не перешла в стадию вооруженного столкновения, и в ней никто не победил», — отметил специалист.
Ищенко добавил, что американская оппозиция начала маргинализироваться. Однако на публике политики продолжают придерживаться той позиции, которую одобряет большая часть населения.
Как считает эксперт, в связи с этим бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп все еще имеет возможности для маневра. Тем не менее внутрипартийная дискуссия уже сейчас находится в состоянии «вялого прекращения», которое внезапно может стать резким.
По словам публициста, действующие представители элит не хотят отходить от власти в США и провозглашают себя всезнающими. Подобный подход грозит стране идеологизацией и последующей гибелью, подчеркнул он.
«В этот момент вы сами себя загоняете в коридор, по которому вы будете бежать строго в заданном направлении. А ваш враг всегда будет знать, где вам подставить ножку, так чтобы вы хорошо приложились головой о цементный пол», — резюмировал Ищенко.
Меж тем стало известно о кризисе в американской армии. Как отметил генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, в стране наблюдается упадок боевой авиации.