Политолог Ищенко рассказал о разгорании гражданской войны в США

Как считает эксперт, в связи с этим бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп все еще имеет возможности для маневра. Тем не менее внутрипартийная дискуссия уже сейчас находится в состоянии «вялого прекращения», которое внезапно может стать резким.