В Петербурге у инвалида возникли проблемы с документами после признания его умершим

В Санкт-Петербурге инвалида второй группы Виктора М. по ошибке признали умершим, после чего у него появилось много проблем с документами, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Напомним, что 60-летний мужчина в 2022 году лежал в больнице №33 в Колпино вместе с 33-летним сыном, который умер, пребывая в медучреждении. Однако умершего, по неизвестным причинам, оформили документами отца.
Произошедшее сильно испортило жизнь Виктору. У инвалида начались проблемы с медобслуживанием, получением пенсии и другими бюрократическими вопросами. На данный момент этим вопросом занимается прокуратура. Они добиваются того, чтобы свидетельство о смерти аннулировали через суд.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что суд арестовал жителя подмосковного Солнечногорска по обвинению в убийстве знакомой в подъезде. По данным ведомства, преступление произошло 12 мая.