Эр-Рияд запрещает саудовским бизнесменам инвестировать в Ливан до проведения в нем выборов

Момент голосования отодвигается из-за внутренних политических разногласий.
Посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухари заявил, что королевство препятствует своим бизнесменам инвестировать в республику до выборов в ней нового президента.
«Королевство встало на пути сотен саудовских инвесторов, которые недавно выразили желание инвестировать в Ливан», — цитирует Бухари газета «Аль-Акбар».
Отдельно Бухари отметил, что Саудовская Аравия и Иран договорились о невмешательстве в будущий плебисцит.
Средиземноморская республика находится в углубляющемся упадке с 2019 года, когда случился обвал финансового сектора. По некоторым признакам, подобное произошло по инициативе зарубежных акторов.
В период политического коллапса обязанности президента исполняет Наджиб Микати, который ранее занимал пост премьера, однако прямо перед своей отставкой экс-глава государства Мишель Аун подписал указ о роспуске его кабинета. Политики так и не смогли договориться об окончательном списке руководителей министерств.