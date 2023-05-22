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Эр-Рияд запрещает саудовским бизнесменам инвестировать в Ливан до проведения в нем выборов

Весь мир
Эр-Рияд запрещает саудовским бизнесменам инвестировать в Ливан до проведения в нем выборов

Момент голосования отодвигается из-за внутренних политических разногласий.

Посол Саудовской Аравии в Ливане Валид Бухари заявил, что королевство препятствует своим бизнесменам инвестировать в республику до выборов в ней нового президента.

«Королевство встало на пути сотен саудовских инвесторов, которые недавно выразили желание инвестировать в Ливан», — цитирует Бухари газета «Аль-Акбар».

Отдельно Бухари отметил, что Саудовская Аравия и Иран договорились о невмешательстве в будущий плебисцит.

Средиземноморская республика находится в углубляющемся упадке с 2019 года, когда случился обвал финансового сектора. По некоторым признакам, подобное произошло по инициативе зарубежных акторов.

В период политического коллапса обязанности президента исполняет Наджиб Микати, который ранее занимал пост премьера, однако прямо перед своей отставкой экс-глава государства Мишель Аун подписал указ о роспуске его кабинета. Политики так и не смогли договориться об окончательном списке руководителей министерств.
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