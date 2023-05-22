Эр-Рияд запрещает саудовским бизнесменам инвестировать в Ливан до проведения в нем выборов

В период политического коллапса обязанности президента исполняет Наджиб Микати, который ранее занимал пост премьера, однако прямо перед своей отставкой экс-глава государства Мишель Аун подписал указ о роспуске его кабинета. Политики так и не смогли договориться об окончательном списке руководителей министерств.