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Социолог Филиппов о страхе Великобритании перед флотом России: «Кабели никто трогать не собирается»

Политика
Социолог Филиппов о страхе Великобритании перед флотом России: «Кабели никто трогать не собирается»

Российскую Федерацию в очередной раз пытаются демонизировать без видимой на то причины, вновь отличился Лондон. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил социолог Алексей Филиппов.

Ранее обозреватель издания Daily Mail Крис Плезанс сообщил, что подводный флот РФ способен нарушить инфраструктуру Великобритании, что приведет к «критическому сценарию».

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — заявил журналист.

По мнению Плезанса, подобный удар приведет к катастрофическим последствиям — пострадают здравоохранение, экономика, Интернет, мобильная связь и сфера услуг. Возникшая при этом паника может спровоцировать массовые беспорядки.

Социолог Филиппов о страхе Великобритании перед флотом России: «Кабели никто трогать не собирается»
«Сценарий выглядит дико и опасно, но мы должны помнить, что он озвучен сотрудником СМИ, который не является официальным лицом государства. Но именно в информационном пространстве нас пытаются в очередной раз демонизировать, выставить главным злом на планете. Хотя по большому счету, проводя спецоперацию, мы отстаиваем национальные интересы и защищаем своих граждан», — прокомментировал ситуацию Филиппов.

Собеседник ФАН добавил, что военно-морской флот России действительно способен уничтожить важные узлы инфраструктуры Великобритании, однако для этого между странами должен быть открытый конфликт.

Социолог Филиппов о страхе Великобритании перед флотом России: «Кабели никто трогать не собирается»
«На данный момент, подводные объекты уничтожались лишь Западом, это были те самые нитки «Северного потока», что очень сильно подставило Европу. А тут говорят о кабелях, но кабели никто трогать не собирается, нам это невыгодно и не нужно. У нас лишь одна цель — выполнить все задачи в рамках СВО. Вновь нас пытаются выставить главным злом без видимо на то причины», — заключил аналитик.

Ранее Национальная Служба Новостей сообщала о расширении Великобританией антироссийских санкций. В список ограничений Лондон включил 86 физических лиц из РФ.
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