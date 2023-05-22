Социолог Филиппов о страхе Великобритании перед флотом России: «Кабели никто трогать не собирается»

Российскую Федерацию в очередной раз пытаются демонизировать без видимой на то причины, вновь отличился Лондон. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил социолог Алексей Филиппов.
Ранее обозреватель издания Daily Mail Крис Плезанс сообщил, что подводный флот РФ способен нарушить инфраструктуру Великобритании, что приведет к «критическому сценарию».
«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — заявил журналист.
По мнению Плезанса, подобный удар приведет к катастрофическим последствиям — пострадают здравоохранение, экономика, Интернет, мобильная связь и сфера услуг. Возникшая при этом паника может спровоцировать массовые беспорядки.
«Сценарий выглядит дико и опасно, но мы должны помнить, что он озвучен сотрудником СМИ, который не является официальным лицом государства. Но именно в информационном пространстве нас пытаются в очередной раз демонизировать, выставить главным злом на планете. Хотя по большому счету, проводя спецоперацию, мы отстаиваем национальные интересы и защищаем своих граждан», — прокомментировал ситуацию Филиппов.
Собеседник ФАН добавил, что военно-морской флот России действительно способен уничтожить важные узлы инфраструктуры Великобритании, однако для этого между странами должен быть открытый конфликт.
«На данный момент, подводные объекты уничтожались лишь Западом, это были те самые нитки «Северного потока», что очень сильно подставило Европу. А тут говорят о кабелях, но кабели никто трогать не собирается, нам это невыгодно и не нужно. У нас лишь одна цель — выполнить все задачи в рамках СВО. Вновь нас пытаются выставить главным злом без видимо на то причины», — заключил аналитик.
Ранее Национальная Служба Новостей сообщала о расширении Великобританией антироссийских санкций. В список ограничений Лондон включил 86 физических лиц из РФ.