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Петербургский восьмиклассник во время драки на кружке полиглотов порвал ровеснику селезенку

Происшествия
Петербургский восьмиклассник во время драки на кружке полиглотов порвал ровеснику селезенку

Юный петербуржец в Адмиралтейском районе попытался разнять якобы начавших драться друзей. В результате сам ударил в живот одного из оппонентов. От удара у школьника произошел разрыв селезенки.

Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», в пятницу, 19 мая, в 12:30 врачи скорой помощи доставили в медучреждение восьмиклассника в тяжелом состоянии. Подростку диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Повреждение пациенту нанес его знакомый.

Тому показалось, что между пострадавшим и другим школьником началась драка, хотя подростки просто играли. Виновник ЧП решил вмешаться, но в результате между ним и травмированным произошло настоящее противоборство.

Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в живот. Инцидент произошел в детской студии на Парфеновской улице. Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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