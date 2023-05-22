Петербургский восьмиклассник во время драки на кружке полиглотов порвал ровеснику селезенку

Юный петербуржец в Адмиралтейском районе попытался разнять якобы начавших драться друзей. В результате сам ударил в живот одного из оппонентов. От удара у школьника произошел разрыв селезенки.
Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», в пятницу, 19 мая, в 12:30 врачи скорой помощи доставили в медучреждение восьмиклассника в тяжелом состоянии. Подростку диагностировали травму живота и разрыв селезенки. Повреждение пациенту нанес его знакомый.
Тому показалось, что между пострадавшим и другим школьником началась драка, хотя подростки просто играли. Виновник ЧП решил вмешаться, но в результате между ним и травмированным произошло настоящее противоборство.
Подозреваемый ударил потерпевшего кулаком в живот. Инцидент произошел в детской студии на Парфеновской улице. Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.