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WSJ: США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины

Политика
WSJ: США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины

США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины. Об этом сообщила ежедневная американская газета The Wall Street Journal.

Издание также озвучило условие для подобного сценария. Утверждается, что Вашингтон может пойти на такой шаг при участии членов НАТО в Евросоюзе.

Киевский режим продолжит получать оружие и после завершения украинского конфликта. Соответствующее заявление ранее сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

В Североатлантическом альянсе в настоящее время отсутствует консенсус относительно продвижения идеи о членстве Украины в блоке, передает RT со ссылкой на замгенсека организации Мирчу Джоанэ.
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