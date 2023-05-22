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В немецком Марсберге нашли тело матери двоих детей в сарае

Происшествия
В немецком Марсберге нашли тело матери двоих детей в сарае

Житель немецкого города Марсберг убил свою любовницу и застрелился сам. Их тела нашли в одном из сараев города.

Об инциденте сообщило издание Bild. По данным журналистов, женщина пропала 9 мая. Вскоре ее труп обнаружили. Предварительно известно, что мужчина убил партнершу, затем свел счеты с жизнью.

Отношения пары начались около года назад. Предполагаемый убийца был родом из Казахстана. После смерти у немки осталось двое детей. Их передали родственникам.

Ранее в Петербурге полицейские застрелили пенсионера. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пожилой человек открыл огонь по правоохранителям из ружья. Подчеркивается, что перед инцидентом он дебоширил. Такое поведение вынудило соседей обратиться к сотрудникам профильных органов.
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