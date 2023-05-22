В немецком Марсберге нашли тело матери двоих детей в сарае

Ранее в Петербурге полицейские застрелили пенсионера. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», пожилой человек открыл огонь по правоохранителям из ружья. Подчеркивается, что перед инцидентом он дебоширил. Такое поведение вынудило соседей обратиться к сотрудникам профильных органов.