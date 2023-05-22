Избитого у алкомаркета на Петроградской стороне Петербурга «оружейника» задержали

Мужчина с пистолетом кидался на прохожих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Мира. Прибывшие полицейские выяснили, что возле магазина-бара «РосАл» в ходе конфликта трое неизвестных избили безработного 44-летнего мужчину. В ходе потасовки он достал пистолет «Оса» с одним патроном из своей сумки. Неизвестные продолжили его избивать, после чего скрылись.
Один из участников драки обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что неизвестный произвел в сторону его знакомого выстрел из предмета, похожего на пистолет.
Скорая помощь доставила мужчину в больницу с переломом нижней челюсти и сотрясением головного мозга. Полицейские изъяли из автомобиля BMW X5, принадлежащего мужчине, два ружья и пневматический пистолет.
Злоумышленника в связи с тяжелым состоянием пока не опрашивали. Выяснилось, что мужчина был четыре раза осужден за кражу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в отношении устроившего стрельбу в спортзале Красноярска возбудили дело. Об этом информирует RT.