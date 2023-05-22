Избитого у алкомаркета на Петроградской стороне Петербурга «оружейника» задержали

Инцидент произошел на улице Мира. Прибывшие полицейские выяснили, что возле магазина-бара «РосАл» в ходе конфликта трое неизвестных избили безработного 44-летнего мужчину. В ходе потасовки он достал пистолет «Оса» с одним патроном из своей сумки. Неизвестные продолжили его избивать, после чего скрылись.