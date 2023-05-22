Стилист Хохлова назвала три недопустимые для города вещи из летнего гардероба

Модный эксперт Анастасия Хохлова перечислила три вещи летнего гардероба, которые недопустимо носить в городе. Об этом стилист рассказала в беседе с изданием «Городовой».
Специалист порекомендовала избавиться от сланцев, потому как эта обувь давно вышла из моды. Вместо них Хохлова предложила рассмотреть кожаные сандалии и босоножки. Такая обувь более комфортна и прекрасно подходит для городской среды.
Также в стоп-листе оказались туники. Альтернативой послужат удлиненные льняные рубашки. Их можно не заправлять в брюки или юбку, чтобы скрыть бедра, или подвязать, выделив талию, объяснила стилист.
Пляжные сумки стоит выбирать из соломы или ротанга. Тогда изделие будет держать форму и отлично впишется в повседневный образ.
Ранее стилист Елизавета Коржинюк в беседе с РИАМО объяснила, когда можно носить сандалии с носками.