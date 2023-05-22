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Стилист Хохлова назвала три недопустимые для города вещи из летнего гардероба

Общество
Стилист Хохлова назвала три недопустимые для города вещи из летнего гардероба

Модный эксперт Анастасия Хохлова перечислила три вещи летнего гардероба, которые недопустимо носить в городе. Об этом стилист рассказала в беседе с изданием «Городовой».

Специалист порекомендовала избавиться от сланцев, потому как эта обувь давно вышла из моды. Вместо них Хохлова предложила рассмотреть кожаные сандалии и босоножки. Такая обувь более комфортна и прекрасно подходит для городской среды.

Также в стоп-листе оказались туники. Альтернативой послужат удлиненные льняные рубашки. Их можно не заправлять в брюки или юбку, чтобы скрыть бедра, или подвязать, выделив талию, объяснила стилист.

Пляжные сумки стоит выбирать из соломы или ротанга. Тогда изделие будет держать форму и отлично впишется в повседневный образ.

Ранее стилист Елизавета Коржинюк в беседе с РИАМО объяснила, когда можно носить сандалии с носками.
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