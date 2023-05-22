Премьер Армении Пашинян усомнился в возможности подписать мирный договор с Баку 25 мая

Реалистичность подписания мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая оценил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Политик усомнился в подобном исходе мероприятия. Однако Пашинян «не исключил достижения общего знаменателя», говоря о вопросах открытия региональных транспортных коммуникаций.
«Московская встреча назначена на четверг, не думаю, что будет реально подписать мирный договор к этому времени», — заявил премьер-министр Армении.
Напомним, что Пашинян ранее объявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Политик назвал условие для осуществления подобных шагов.