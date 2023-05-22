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Премьер Армении Пашинян усомнился в возможности подписать мирный договор с Баку 25 мая

Политика
Премьер Армении Пашинян усомнился в возможности подписать мирный договор с Баку 25 мая

Реалистичность подписания мирного договора с Баку в ходе встречи с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая оценил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Политик усомнился в подобном исходе мероприятия. Однако Пашинян «не исключил достижения общего знаменателя», говоря о вопросах открытия региональных транспортных коммуникаций.

«Московская встреча назначена на четверг, не думаю, что будет реально подписать мирный договор к этому времени», — заявил премьер-министр Армении.

Напомним, что Пашинян ранее объявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Политик назвал условие для осуществления подобных шагов.
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