Собянин сообщил о начале серийного выпуска российских банкоматов в парке «Руднево»

Российский производитель начал серийное производство банкоматов в московском индустриальном парке «Руднево», рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Политик написал в своем блоге, что выпуском аппаратов занимается российская группа компаний BFS.
«Недавно в индустриальном парке "Руднево" мы наладили серийный выпуск российских банкоматов. Производитель - московская группа компаний BFS», — сообщил Собянин.
Новые банкоматы полностью соответствуют современным требованиям и обладают необходимым функционалом для любых финансовых операций, добавил Собянин. По его словам, на данный момент компания получила предзаказ на выпуск семи тысяч аппаратов.
Авторы канала RT также сообщали об увеличении на столичных предприятиях производства автокомпонентов.