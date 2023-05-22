Патрушев выразил благодарность Китаю за приглашение Путина на форум «Один пояс - один путь»

Пекин пригласил российского президента Владимира Путина выступить на международном форуме «Один пояс — один путь» в качестве главного гостя. На этом фоне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил признательность китайскому правительству за принятое решение.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что предложил главе Кремля посетить азиатскую страну в 2023 году «в удобное для него время». При этом инициатива была связана с проведением третьего подобного мероприятия.
«Признательны за приглашение президенту Российской Федерации Владимиру Путину принять участие в качестве главного гостя в третьем форуме "Один пояс - один путь"», — отметил Патрушев во время российско-китайскых консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
Меж тем президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал переговоры с российским коллегой. По имеющимся данным, встреча состоится 25 мая в Москве.