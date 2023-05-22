В Молдавии инициировали процедуру выхода из МПА

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу направил в правительство запрос на подготовку проекта о выходе государства из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Законодательный орган Молдавии находится под контролем Партии действия и солидарности, которая имеет проевропейский курс. Председатель политической силы Гросу уже ранее обвинил Россию в «недружественной» политике по отношению к республике.
«Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода Республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ. Соответствующее предложение было направлено сегодня в правительство», — говорится в сообщении.
Накануне депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявила о возможности вступления Молдавии в ЕС в ближайшие годы. Она добавила, что процесс интеграции уже начался, пишет Национальная Служба Новостей.