Новый пакет антироссийских санкций согласуют к следующему саммиту Евросоюза в июне

Новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту ЕС в июне. Об этом сказала глава МИД Франции Катрин Колонна.
Сообщается, что обсуждение 11-го пакета санкций продолжается на уровне постпредов европейских государств. Сейчас окончательного решения по новым рестрикциям не принято, однако внутри Евросоюза нет серьезных разногласий по данному вопросу.
«Мы все еще его обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее», — сказала Колонна.
Ранее издание Nikkei сообщило о планах правительства Японии запретить предоставление России строительных услуг. Однако больше подробностей о будущих санкциях не приводится, пишет Национальная Служба Новостей.